Am Donnerstag geht es für Alex, Dascha (21), Romina (21) und Soulin um alles, denn nur eine kann Germany's next Topmodel werden! Für die Finalshow, die den diesjährigen Wettbewerb krönen soll, wird momentan fleißig geprobt. Wie immer sind einige Challenges und spektakuläre Auftritte in Planung. Einen kleinen Einblick in die Vorbereitungen gibt Moderatorin Heidi Klum (47) schon jetzt: Sie hüpft sich schon mal auf der Bühne für das Finale warm!

Heidi wird der Titelsong zur aktuellen GNTM-Staffel offenbar nicht langweilig. Im Gegenteil: Zu dem Hit "White Lies", den Tokio Hotel zur diesjährigen Show beigesteuert hat, rockt die Chefjurorin auf der großen Bühne ab. Dass ihr Ehemann und ihr Schwager gemeinsam mit ihren Bandkollegen vorab schon live für die Modelmama performen, sorgt bei dieser für Freudensprünge! Diesen Glücksmoment hält Heidi mit einem Video, das sie auf Instagram teilt, natürlich für die Netzgemeinde fest.

Doch dies wird nicht der einzige musikalische Vortrag von Tokio Hotel beim GNTM-Finale sein. Die Pop-Rocker um die Kaulitz-Zwillinge haben sich nämlich noch etwas Besonderes einfallen lassen: Sie werden ihre neue Single, das The-Who-Cover "Behind Blue Eyes", präsentieren und gleichzeitig das Musikvideo dazu in der Show drehen. Das verkündete die Band bereits auf ihrem Instagram-Profil.

