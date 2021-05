Wird es am Donnerstag eine kunterbunte Show geben? Das große Finale der diesjährigen 16. Staffel von Germany's next Topmodel steht kurz bevor. Auch wenn es in den vergangenen Tagen wohl immer wieder Probleme bei den Proben gab und Teilnehmerin Ashley Amegan im Halbfinale freiwillig ausstieg, scheint Model-Mama Heidi Klum (47) der finalen Show freudig entgegenzufiebern. Jetzt postete sie einige Eindrücke von den Vorbereitungen im Netz. In den Clips trägt Heidi ein schrilles Outfit mit passender pinker Perücke!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die TV-Bekanntheit am Sonntagmittag einige kurze Videos von sich bei einem Videodreh. Der Story konnten die Follower außerdem entnehmen, dass Heidi gemeinsam mit Regisseur David Helmut einen Opener für das Finale aufnimmt. Dabei griff Heidi zu auffälligen Kleidungsstücken: Der erste Look erinnerte an ein Gamer-Girl, für den die 47-Jährige eine pinke Perücke aufzog. Zudem filmt sich die Ehefrau von Tom Kaulitz (31) tanzend in einem Blaumann mit Gesichtsmaske. Später zeigte sie noch das letzte Outfit für den aufregenden Dreh-Tag. Dabei trug sie eine blonde Perücke mit rosafarbenem Sekretärinnen-Zweiteiler.

Der 34-jährige Regisseur, der für die Aufnahmen hinter der Kamera stand, dürfte für alle Fans der Castingshow zudem kein Unbekannter sein. In diesem Jahr war er für das Werbefilm-Shooting bei GNTM verantwortlich, welches von den 80ern inspiriert war. In bunten Aerobic-Outfits bewarben die Kandidatinnen damals Waschmittel und Fitnessgeräte.

