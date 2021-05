Vor einer Woche sorgte Ariana Grande (27) für die Liebes-Überraschung schlechthin: Nach rund einem Jahr Beziehung hatte die "No Tears Left to Cry"-Interpretin die Hochzeit zu dem Immobilienmakler Dalton Gomez bestätigt. Zwar war bekannt gewesen, dass die beiden verlobt sind. An den Hochzeitsvorbereitungen ließ die Musikerin ihre Fans jedoch nicht teilhaben. Umso überraschter waren diese von der Nachricht. Auch an ihrem großen Tag selbst hatte Ari alles getan, damit keine Informationen über die Hochzeitsfeier an die Öffentlichkeit gelangen.

Die Zeremonie fand in Arianas Haus in Montecito, Kalifornien, statt. Damit auch wirklich niemand etwas von der Hochzeit mitbekommt, ließ die 27-Jährige hohe Bäume und Sträucher um ihr Anwesen herum aufstellen. Laut Mirror setzten die Hochzeitsplaner außerdem künstliches Vogelgezwitscher ein, um die Geräusche der Feier zu übertönen.

Allzu laut dürfte die Party aber nicht gewesen sein. Ari und Dalton gaben sich im engsten Familien- und Freundeskreis das Jawort. "[Die Zeremonie] war klein und intim – weniger als 20 Gäste. Der Raum war so voller Glück und Liebe. Das Paar und beide Familien könnten nicht glücklicher sein", teilten die Manager der US-Amerikanerin mit.

Instagram / arianagrande Ariana Grande auf Instagram, 2020

Instagram / arianagrande Ariana Grande mit Dalton Gomez

Instagram / arianagrande Ariana Grande im Juli 2020

