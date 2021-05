Wie war Herzogin Meghan (39) als Jugendliche? In den vergangenen Wochen scheint die Öffentlichkeit tief in das Seelenleben der Frau von Prinz Harry (36) geblickt zu haben: Nicht zuletzt beim Enthüllungsinterview mit US-Talk-Ikone Oprah Winfrey (67) sprach das Paar viele vermeintliche Tabuthemen an. Jetzt meldete sich eine Stimme aus Meghans Vergangenheit zu Wort: Jugendliebe Joshua Silverstein verriet, wie er Meghan damals kennenlernte und was er heute über sie denkt.

Im britischen Frühstücksformat "Lorraine" wurde Joshua per Video live zugeschaltet und beschrieb die gemeinsame Zeit mit Meghan: Die beiden hätten sich mit 13 Jahren in einem Ferienlager kennengelernt und den Sommer über eine Romanze gehabt. Der zweifache Familienvater ist stolz auf die Rolle, die seine Verflossene heute einnimmt: "Dass sie gerade die rassistischen Vorfälle offen angesprochen hat, obwohl sie wusste, dass das große Spannungen zwischen ihr und der königlichen Familie hervorrufen würde, finde ich wirklich heldenhaft."

Vielen Zuschauern der Show war das TV-Gespräch hingegen offenbar zu einseitig. In den Kommentaren dazu zeigt sich die tiefe Spaltung, die der Megxit hinterlassen hat. Auf Twitter machte ein User seiner Wut Luft: "Ich kann nicht glauben, dass Lorraine dieses Interview geführt hat, ohne ihn einmal nach Beweisen zu fragen!"

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im März 2020

Getty Images Herzogin Meghan und Oprah Winfrey, März 2021

Getty Images Herzogin Meghan, 2013

