Leigh-Anne Pinnock (29) liebt ihre Schwangerschaftsrundungen! Anfang des Monats hatte die Little Mix-Sängerin voller Stolz verkündet, dass sie und ihr Partner Andre Gray (29) den ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Schon damals teilte sie dazu ein Foto, auf dem sie ihren Babybauch präsentiert. Und der ist seitdem noch einmal tüchtig gewachsen. Das beweist ein neues Bikinibild, das die werdende Mama nun auf Social Media teilte.

"Die Hormone spielen verrückt, die Füße sind geschwollen. Aber ich genieße jeden Tag, an dem das kleine Wunder in mir heranwächst", schrieb Leigh-Anne zu zwei Instagram-Schnappschüssen, die sie vor traumhafter Kulisse in einem gelben Zweiteiler zeigen. Und trotz der in einer Schwangerschaft typischen Wassereinlagerungen, über die sie in der Bildunterschrift witzelt, ist deutlich zu erkennen: Die Musikerin fühlt sich pudelwohl in ihrer Haut.

Tatsächlich ist auch ihre Band-Kollegin Perrie Edwards (27) mit ihrem ersten Kind schwanger. Als sie davon erfuhr, brachen bei den beiden Freundinnen alle Dämme. "Wir haben uns die Augen ausgeweint. Was für ein Timing?!", erzählte Leigh-Anne. Geplant sei das doppelte Babyglück nämlich nicht gewesen.

Getty Images Andre Gray und Leigh-Anne bei den Brit Awards 2018

Instagram / leighannepinnock Leigh-Anne Pinnock im Mai 2021

ActionPress Perrie Edwards, Jade Thirlwall und Leigh-Anne Pinnock als Little Mix bei den Brit Awards

