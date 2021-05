Das dürfte die Fans von Little Mix entzücken! Leigh-Anne Pinnock (29), Mitglied der britischen Girlgroup, gab im vergangenen Mai bekannt: Sie und ihr Liebster Andre Gray (29) haben sich verlobt! Unter einem niedlichen Pärchen-Pic im Netz, auf dem auch ihr Klunker zu sehen ist, zeigten sich die Fans der Turteltauben mega-begeistert. Nun gibt es erneut Grund zur Freude: Leigh-Anne erwartet nämlich erstmals Nachwuchs!

Das verkündete die Beauty nun via Instagram. Auf ihrem aktuellsten Beitrag posiert Leigh-Anne in einem grünen, bauchfreien Zweiteiler – und setzt dabei ihren bereits kugelrunden Babybauch perfekt in Szene. "Wir haben von diesem Moment so lange geträumt und können nicht glauben, dass unser Traum endlich wahr wird. Wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen", widmete sie ihrem ungeborenen Kind rührende Worte unter dem Posting.

Natürlich sind Leigh-Annes Follower aus dem Häuschen über die herzerwärmenden News: "Oh mein Gott, wir freuen uns so für euch", oder auch: "Das ist so aufregend", lauteten nur zwei der unzähligen Kommentare. Weitere Details, wie etwa den Geburtstermin oder das Geschlecht, verriet die werdende Mutter bisher noch nicht.

Anzeige

Instagram / andregray_ Andre Gray und Leigh-Anne Pinnock im Mai 2020

Anzeige

Instagram / littlemix Leigh-Anne Pinnock, Perrie Edwards und Jade Thirlwall

Anzeige

Instagram / leighannepinnock Andre Gray und Leigh-Anne Pinnock

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de