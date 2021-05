Will Kim Kardashian (40) ihrem zukünftigen Ex-Mann unter die Nase reiben, was er verpasst? Der Reality-TV-Star lässt sich nach fast sieben Ehejahren und vier gemeinsamen Kindern von Rapper Kanye West (43) scheiden. Während der Musiker sich zuletzt aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, tut die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit offenbar so, als wäre nichts weiter geschehen. Doch diese Aktion könnte ein kleiner Seitenhieb gegen Kanye gewesen sein: In der Nacht vor ihrem siebten Hochzeitstag machte Kim jetzt besonders sexy Beverly Hills' Straßen unsicher...

Paparazzi lichteten die 40-Jährige am Sonntagabend ab und bekamen dabei eine spektakuläre Show geboten: Kim schälte sich erst superelegant aus ihrem Auto und machte anschließend den Bürgersteig zu ihrem Laufsteg. Die Vierfachmutter bezauberte in einem hautengen grauen Zweiteiler, der ihre Sanduhrfigur perfekt zur Geltung brachte – supersexy Sandaletten, die bis zu ihren durchtrainierten Oberschenkeln hoch geschnürt waren, rundeten den heißen Abendlook perfekt ab.

Doch was war der Anlass für diesen hotten Auftritt? Laut der Bildagentur MEGA war Kim hier mit ihrem Model-BFF Fai Khadra auf dem Weg zu einer Geburtstagsparty – Gastgeber war der Milliardär Jamie Reuben. Zu den hochkarätigen Gästen soll unter anderem auch Tesla-CEO Elon Musk (49) gehört haben.

Anzeige

MEGA Kim Kardashian in Beverly Hills

Anzeige

MEGA Kim Kardashian in Beverly Hills

Anzeige

MEGA Kim Kardashian und Fai Khadra in Beverly Hills

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de