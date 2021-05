Kanye West (43) wurde seit der Trennung von Kim Kardashian (40) erstmals wieder in der Öffentlichkeit abgelichtet. Aktuell befinden sich der Rapper und der Reality-TV-Star inmitten ihrer Scheidung. Nach fast sieben Jahren Ehe und vier gemeinsamen Kindern gab das Paar im Februar ihre Trennung bekannt. Während Kim auf ihren sozialen Netzwerken weiterhin fleißig postet, hat sich Kanye aus der Öffentlichkeit zurückgezogen: Jetzt wurde er erstmals wieder gesichtet.

Paparazzi erwischten Kanye kurz vor dem siebten Hochzeitstag des Paares am 21. Mai – wir erinnern uns: Am 24. Mai 2014 gaben sich der "Stronger"-Interpret und die TV-Persönlichkeit in Florenz das Jawort. Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, betritt der Musiker ein Gebäude in Los Angeles. Er trägt dunkle Kleidung und ist in Begleitung einer anderen Person, die offenbar ein Sicherheitsmann ist.

Während Kim mit den vier Kindern des Paares in Kalifornien lebt, zog sich Kanye HollywoodLife zufolge auf seine Ranch in Wyoming zurück. Ein Insider gab gegenüber dem Magazin an, dass es der Mutter und den Kindern North (7), Saint (5), Chicago (3) und Psalm (2) gut gehe. Regelmäßigen Kontakt habe die 40-Jährige zu ihrem einstigen Partner jedoch nicht: "Sie sprechen wirklich nur, wenn es nötig ist und es um die Kinder geht", erklärte die Quelle.

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, 2016

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian bei der Vanity Fair Oscar Party 2020

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern

