Wie wird mit der Figur der Prinzessin Diana (✝36) in der nächsten Staffel von The Crown umgegangen? Aktuell überschlagen sich die Ereignisse, die das britische Königshaus betreffen. Nachdem Prinz Harry (36) erneut ein Interview mit Oprah Winfrey (67) über seine Zeit als Prinz im Buckingham Palast führte, wurde eine bedeutende Untersuchung veröffentlicht: Prinzessin Diana ist zu dem legendären "Panorama"-Interview von 1995 gedrängt worden. Jetzt soll Prinz William (38) fordern: Niemand, auch nicht die "The Crown"-Macher, soll aus Dianas Namen länger Profit schlagen!

"Sollte es Pläne geben, ihren Namen weiter zu kommerzialisieren [...] – in künftigen Folgen von 'The Crown' oder wer auch immer es probiert – wird [Prinz William] das mit großer Besorgnis verfolgen", gab ein Palast-Insider gegenüber Daily Mail zu verstehen. Seit abschließend feststeht, dass Diana durch illegale Machenschaften dazu genötigt wurde, das große Enthüllungs-Interview zu geben, sollen ihre Kinder Prinz Harry und Prinz William jetzt alles dafür tun wollen, um den Namen ihrer Mutter und ihr Andenken zu kontrollieren und zu schützen.

Die nächste "The Crown"-Staffel soll die Jahre zwischen 1991 und 1997 behandeln. Das ist die Zeit, in der Diana das Skandalinterview mit Martin Bashir (58) führte und am 31. August 1997 schließlich verstarb. In diesem Sommer sollen die Dreharbeiten beginnen. Dominic West (51) und Elizabeth Debicki (30) sind dafür angesetzt, die Rollen von Prinz Charles (72) und Prinzessin Diana zu spielen. Ob das Königshaus wirklich Einfluss auf den Drehplan von "The Crown" haben kann, ist bisher unklar.

Getty Images Prinz William im Oktober 2020 in Sutton

Netflix / Des Willie Emma Corrin als Prinzessin Diana in "The Crown"

ActionPress Marianne von Weizsäcker, Prinzessin Diana und Prinz Charles in Bonn, 1987

