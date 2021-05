Ist Grace Gummer (35) etwa schon bereit, zum zweiten Mal den Bund der Ehe einzugehen? Nach der Scheidung von ihrem Ex-Mann Tay Strathairn (40) im März des vergangenen Jahres hat die Schauspielerin in Mark Ronson (45) eine neue Liebe gefunden. Die Tochter von Meryl Streep (71) und der Musikproduzent wurden zum ersten Mal im Herbst zusammen gesichtet. Doch wie ernst ist es zwischen den beiden? Aktuelle Fotos entfachen nun Spekulationen um eine mögliche Verlobung.

Grace und Mark waren am Wochenende zusammen in London unterwegs. Diese Fotos, die Page Six vorliegen, zeigen das Paar total verliebt und turtelnd miteinander. Auch der Ring der 35-Jährigen ist einen Blick wert. Am Ringfinger ihrer linken Hand funkelt ein Klunker mit einem großen Diamanten. Hat Mark etwa um die Hand seiner Liebsten angehalten?

Der Brite und die US-Amerikanerin schweigen bisher zu den Gerüchten. Vor zwei Monaten gab ein Insider gegenüber The Sun jedoch über die Beziehung preis: "[Mark] ist definitiv mit Grace zusammen. Die Dinge sind romantisch geworden." Diese Worte klingen zwar nach Liebesglück, aber nicht nach einem baldigen Heiratsantrag – oder was meint ihr? Stimmt ab!

Getty Images Grace Gummer im April 2017

Getty Images Mark Ronson im April 2019

MEGA Grace Gummer im April 2019

