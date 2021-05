Seine Körperkunst hat sich Paco ordentlich was kosten lassen! In der vergangenen Staffel von Love Island ist der Blondschopf erst recht spät zu den flirtwilligen Singles dazugestoßen – doch seine verbleibende Sendezeit hat der Hottie effektiv genutzt. Nur in den seltensten Fällen trug er dabei ein T-Shirt und konnte mit freiem, volltätowiertem Körper insbesondere Bianca überzeugen. Die Investition in die Tinte unter seiner Haut hat sich also gelohnt. Dafür hat er immerhin auch ein stolzes Sümmchen ausgegeben.

In einer Fragerunde auf Instagram wollten Fans wissen, wie viele Tattoos den Körper des Reality-TV-Stars zieren. Doch Paco scheint schon selbst den Überblick verloren zu haben. "Ja", antwortete er bloß scherzhaft. Auf die anschließende Frage, wie teuer seine Tätowierungen insgesamt waren, konnte er ebenfalls nur vage eine Zahl nennen. "Ich hatte immer großes Glück, dass ich Freundschaftspreise bekommen habe. Ich schätze zwischen 10.000 und 15.000 Euro", verriet der frühere Soldat dann.

Sein "Love Island"-Preisgeld könnte Paco nun sogar in noch mehr Tattoos investieren. Die Show hat der Hannoveraner nämlich mit 25.000 Euro verlassen. Dass seine Sieger-Couple-Partnerin Bianca den Gewinn von 50.000 Euro tatsächlich mit ihm geteilt hat, hat die Influencerin rückblickend sogar schon einmal bereut. Nur kurz nach dem Ende der Dreharbeiten gingen die beiden wieder getrennte Wege.

Anzeige

RTLZWEI Paco und Bianca, "Love Island"-Kandidaten 2021

Anzeige

Instagram / paco_hrb "Love Island"-Paco, Reality-TV-Star

Anzeige

RTLZWEI / Paris Tsitsos Bianca und Paco bei "Love Island" 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de