Wer schnappt sich in diesem Jahr die Trophäe? Bei Germany's next Topmodel geht es im großen Finale nicht mehr nur um einen einzigen Titel. Bereits zum fünften Mal wird in diesem Jahr auch der Personality Award verliehen: Eine Auszeichnung für eine Kandidatin, die die Zuschauer mit ihrer Art besonders begeistern konnte. Die Fans können vorher online abstimmen und in der Liveshow wird dann verkündet, wer das Rennen gemacht hat. Aber welche der diesjährigen Teilnehmerinnen kommt da wohl in die engere Auswahl?

Ziemlich gute Chancen dürfte Mareike Müller (26) haben. Die aufgeweckte Blondine blieb den Zuschauern auch nach ihrem Show-Aus in Erinnerung. Sie sorgte mit ihrer lockeren Art immer für gute Laune. Das bemerkte wohl auch die Produktion, denn Mareike darf in diesem Jahr die Backstage-Moderation des Finales übernehmen. Doch auch Ana Martinović hinterließ einen bleibenden Eindruck. Obwohl sie etwas ruhiger war, blieb sie den Zuschauern mit ihrer lieben Art im Gedächtnis.

Linda Braunberger (20) hat eine eher extrovertierte Persönlichkeit. Sie fiel während der Staffel vor allem durch ihre bissigen Kommentare und einige Streitsituationen auf – an der von Heidi Klum (47) immer gewünschten Personality fehlt es ihr keinesfalls. Auch Liliana Maxwell (21) gab den Zuschauern einen Einblick in ihr Inneres. Ob emotional, zurückgezogen oder laut und gute Laune versprühend – Lili zieht ihr Umfeld in den Bann.

Viermal wurde der Personality Award bereits vergeben. 2017 erhielt ihn Transgender-Beauty Melina Budde (23), 2018 freute sich Klaudia Giez (24) über die Trophäe, 2019 nahm Tatjana Quinn die Auszeichnung entgegen und 2020 wurde Tamara Rebecca diese Ehre zuteil. Promiflash verriet Letztere kürzlich ihre persönliche Favoritin für 2021: "Vielleicht wird es Liliana, ich finde sie cool."

