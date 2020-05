Im großen Finale von Germany's next Topmodel haben jetzt nur noch Sarah Posch (20) und Jacky die Chance auf den Titel! Aber auch ihre Kolleginnen aus den Top 20 haben die Chance auf einen Preis. Seit ein paar Jahren dürfen die Zuschauer eine Siegerin der Herzen küren – und zwar mit dem Personality Award. Welches von Heidi Klums (46) "Meeedchen" hat die Fans in diesem Jahr am meisten begeistert?

Rebecca Mir (28) hatte die Ehre, die diesjährige Preisträgerin bekannt zu geben: Es ist Tamara Rebecca. Das Nachwuchsmodel hatte sich während der Staffel selbst als "Rising Star" beschrieben und fiel vor allem durch sein "Denglisch". Vollkommen überrascht nahm die Blondine den Award entgegen und hielt noch eine kurze Dankesrede: "Ich bin happy, dass ihr mit mir lachen konntet. Leute, ich feier euch einfach so krass – alles, eure Kommentare und so. Deshalb schicke ich euch ganz viel Liebe nach Hause."

Damit tritt sie in die Fußstapfen von Vorjahres-Kandidatin Tatjana, die sich von dieser Auszeichnung total gerührt zeigte – zumal sie selbst nicht damit gerechnet hatte: "Es hat mich umso mehr gefreut, als alle für mich gevotet haben, dass ich den Award am Schluss mit nach Hause nehmen konnte."

Tamara, GNTM-Kandidatin 2020

Heidi Klum und Tamara bei der Fashion-Show von Christian Siriano

Tatjana beim Joyn Launch Event in Berlin, Juni 2019



