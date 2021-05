Daniela Katzenberger (34) zieht blank! Die Kultblondine ist mit neuen Folgen ihrer Show "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" endlich zurück im TV: Ab dem 19. Mai laufen die ersehnten Episoden. Ein großes Thema in dem Format soll die geplante Bruststraffung der Wahl-Mallorquinerin sein. Denn wie die Katze bereits vorab verriet, ist sie mit ihrer Oberweite nicht mehr allzu happy. Promiflash hat schon vorab erste Szenen aus der Sendung gesichtet – und die zeigen die 34-Jährige direkt oben ohne bei einem Hängebusen-Test!

"Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca", ab 19. Mai immer mittwochs in Doppelfolgen um 20:15 Uhr bei RTL 2. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de