Iris Kleins (54) Familie ist ihr ganzer Stolz – daraus macht sie kein Geheimnis! Die ehemalige Sommerhaus der Stars-Kandidatin hat drei Kinder: Tobias und Daniela Katzenberger (34) sowie Jennifer Frankhauser (28). Außerdem ist die einstige Big Brother-Teilnehmerin, die schon vier Mal verheiratet war, inzwischen stolze sechsfache Oma – und das, obwohl sie heute erst 54 Jahre alt geworden ist! Ihren Ehrentag feiert Iris natürlich im Kreis ihrer Liebsten...

"Wir haben uns eine Hütte am See in der Schweiz gemietet und genießen einfach Familienzeit", berichtete ihre Tochter Daniela jetzt in ihrer Instagram-Story – und gab ihren Fans auch ein paar Eindrücke von dem besonderen Tag: Es gab bereits ein ausgiebiges Geburtstagsfrühstück, Schweizer Käsefondue und ein Ständchen von Schwiegersohn Lucas Cordalis (53) für Iris. Kein Wunder, dass das Familienoberhaupt überglücklich wirkt!

Doch so gemütlich die Holzhütte auch aussieht, es gibt ein kleines Problem: Die gesamte Rasselbande muss sich ein Bad teilen! Die Katze teilte bereits einen lustigen Clip mit ihrer Community, in dem sich alle Mädels vor demselben Spiegel herrichten. Darunter witzelte sie schlicht: "Gene".

Instagram / iris_klein_mama_ Jennifer Frankhauser, Daniela Katzenberger mit Iris und Peter Klein in der Berghütte

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Reality-TV-Star

Instagram / danielakatzenberger Iris Klein, Jenny Frankhauser, Daniela Katzenberger und Sophia Cordalis

