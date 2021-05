Die 16. Staffel von Germany's next Topmodel hätte harmonischer kaum sein können. Zwar gab es zu Beginn der Episoden-Reihe die eine oder andere Auseinandersetzung, diese endeten aber selten in einem wirklichen Streit. Die Kandidatinnen lösten ihre Konflikte, wenn sie denn welche hatten, ganz erwachsen mittels Gesprächen. So machte es für die Zuschauer zumindest den Anschein – aber trügt das harmonische Bild?

Tatsächlich nicht, wie die vier Finalistinnen bei einer Pressekonferenz – bei der auch Promiflash dabei war – kurz vor dem großen Staffel-Showdown verraten. Auf die Frage, ob Zoff-Situationen womöglich nicht ausgestrahlt worden wären, antwortet Alex Mariah Peter mit ironischem Unterton: "Ich glaube, jedes Mädchen hatte mit jedem mal Reibereien, aber ob das für den Zuschauer jetzt so interessant ist, wer die letzte Salamischeibe isst, sei mal dahingestellt."

"Wenn wir ein Problem hatten, konnten wir es immer sehr zivilisiert klären", betont die Kölnerin weiter. Die Hauptsache sei, dass man respektvoll miteinander umgehe, macht auch Soulin Omar im Interview deutlich. Und genau so handhabten es die Kandidatinnen in diesem Jahr.

Instagram / alex_mariah.gntm.2021 Model Alex Mariah Peter

Instagram / alex_mariah.gntm.2021 GNTM-Finalistin Alex

Instagram / soulin.gntm2021.official Soulin Omar, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

