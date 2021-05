Es ist der letzte Kraftakt einer langen Reise: Am Donnerstag endet die diesjährige Staffel von Germany's next Topmodel nach 16 Wochen. Einen kleinen Einblick gab es für die Fans der Castingshow bereits: In kurzen Clips zeigte Heidi Klum (47), dass die Zuschauer eine kunterbunte Show mit vielen ausgefallenen Outfits erwarten dürfen. Doch den Finalistinnen steht bis dahin noch eine Menge Arbeit bevor: Promiflash verrieten die Girls, wie mühsam die Proben sind!

"Es ist körperlich sehr anstrengend. Wie trainieren von morgens bis abends und auch für den Kopf ist es anstrengend", berichtete Romina Palm (21) im Gespräch mit Promiflash von den Vorbereitungen für das Finale. Sie liebe es, Sport zu machen und ihren Körper ein bisschen herauszufordern, lachte die Kölnerin. Doch den ganzen Tag auf hohen Schuhen zu laufen und die Choreos einzustudieren, sei wirklich kräftezehrend. "Ich muss sagen, es ist hier kein Zuckerschlecken. Man unterschätzt, was alles hinter so einer Liveshow steckt", pflichtete Kollegin Soulin Omar ihr bei. Die Proben würden am Tag gut zehn Stunden in Anspruch nehmen, fügte sie hinzu.

Dennoch komme der Spaß bei allen nicht zu kurz, betonten die angehenden Models. "Das Team ist begeistert von unserem Drive und davon, wie sehr wir dafür brennen", strahlte Soulin. Dascha Carriero (21) fand ebenfalls nur lobende Worte für die Crew der Show: "Das Team ist der absolute Wahnsinn, sie haben für alles Verständnis, auch wenn wir mal eine kurze Pause brauchen."

Instagram / romina.gntm.2021.official Romina Palm, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Instagram / soulin.gntm2021.official GNTM-Kandidatin Soulin

Instagram / dascha.gntm2021.official Dascha, GNTM-Kandidatin 2021

