Bekommt Kim Kardashian (40) jetzt Ärger? Die Keeping up with the Kardashians-Beauty dürfte derzeit ohnehin in ständigem Austausch mit ihren Anwälten stehen. Immerhin reichte sie vergangenen Februar die Scheidung von Noch-Ehemann Kanye West (43) ein, mit dem sie vier gemeinsame Kinder hat. Nun werden sie und die Juristen sich allerdings nicht nur wegen der Trennung besprechen müssen, sondern auch bezüglich eines anderen Themas: Kim wird nämlich von ihrem Reinigungspersonal verklagt!

Die Angestellten der 40-Jährigen sollen laut TMZ jetzt beim Obersten Gerichtshof von Los Angeles Klage eingereicht haben. Sie behaupten, von ihrer Chefin ausgebeutet worden zu sein: "Sie hat uns weder die gesetzlich zugesicherten Mittagspausen zugestanden noch Überstunden bezahlt. Sie hat uns noch nicht einmal eine Auflistung aller gearbeiteten Stunden gegeben", werden die Kläger zitiert.

Einige Putzkräfte seien noch minderjährig gewesen und hätten nichtsdestotrotz mehr als 40 Stunden pro Woche in Kims Villa geschuftet. Die Vierfach-Mutter, die ein geschätztes Vermögen von einer Milliarde Dollar hat, habe ihr Personal zwar in Vollzeit angestellt – bei der Steuerbehörde habe sie diese jedoch offiziell als Freiberufler eintragen lassen und so die Lohnsteuer kassiert.

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian, 2019

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de