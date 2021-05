Jetzt nimmt er sie in Schutz: Jenefer Riili war im März und April bei den Dreharbeiten zur zweiten Kampf der Realitystars-Staffel als Kandidatin dabei. Nach ihrer Rückkehr brach eine Welle fieser Kommentare und Nachrichten über den Ex-Berlin - Tag & Nacht-Star herein. Das lag auch daran, dass viele eine Affäre zwischen ihr und ihrem Show-Kollegen Chris Broy vermuteten. Und genau der will Jenefer jetzt wohl aus der Schusslinie nehmen.

"Der Hate gegen Jenefer ist komplett auf Spekulationen aufgebaut", machte der Personal Trainer seinem Ärger in seiner Instagram-Story Luft. Es sei ein Unding, dass sie angegriffen werde, obwohl sie mit seiner Trennung von Evanthia Benetatou (29) nichts zu tun habe, fügte Chris hinzu: "Wenn ihr einen Sündenbock braucht und unbedingt jemanden beleidigen wollt, meine Kommentarfunktion ist offen!"

Im April hatten die schwangere Eva und er ihre Trennung bekannt gegeben. Über die Hintergründe des überraschenden Beziehungsendes wurde daraufhin viel spekuliert. Den wilden Geschichten versuchte Chris jetzt erneut ein Ende zu setzen: "Ich bin weder neu verliebt noch ist irgendjemand anderes der Grund für die Trennung von Eva."

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, ehemalige "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

Instagram / chris_b.___ Chris Broy, Reality-TV-Darsteller

Evris Evanthia Benetatou und Chris Broy

