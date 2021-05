Jenefer Riili hat ganz schön an dem Shitstorm zu knabbern, der gerade auf sie niederprasselt! Die Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin soll angeblich schuld am Liebes-Aus von Eva Benetatou (29) und Chris Broy sein – das mutmaßen zumindest die Fans. Der Muskelmann verließ seine schwangere Freundin nämlich nach den Dreharbeiten zu Kampf der Realitystars – angeblich wegen einer Liaison mit Jenefer. Die Beleidigungen, die die Beauty deswegen nun in ihrem virtuellen Postfach vorfindet, nehmen sie total mit. "Ich habe mir ein paar Dinge sehr stark zu Herzen genommen und es ist ein Scheißgefühl, im Internet niedergemacht zu werden", gab die Mutter eines Sohnes vor Kurzem auf Instagram zu.

