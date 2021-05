Eric Sindermann (32) aka Dr. Sindsen fühlt sich missverstanden! Der Berliner mischte die Ex on the Beach-Truppe ordentlich auf. Obwohl er aber eigentlich um seine Ex-Romanze Tara Tabitha (28) kämpfen wollte, bandelte der Ex-Handballer auch mit den Kandidatinnen Roxy und Vanja an – und handelte sich dadurch ein Bad-Boy-Image ein. Dabei betonte Eric im Gespräch mit Promiflash, dass er noch nie fremdgegangen ist!

Im Promiflash-Interview erzählte Eric, dass er bis jetzt drei ernsthafte Beziehungen gehabt habe. "Immer hatten die Frauen Angst, dass ich fremdgehe. Unbegründet! Ich bin noch nie in meinem Leben fremdgegangen. Sobald es eine ernste Beziehung ist, bin ich eine treue Seele", beteuerte der Modedesigner. Er gab aber auch offen zu, nicht immer alles richtig gemacht zu haben: "Dreimal war ich in einer Beziehung, dreimal habe ich meine Freundinnen nicht gut behandelt. Beziehungsweise die Beziehungen sind wegen mir kaputtgegangen." Er selbst sei nämlich immer an erster Stelle gekommen – seine Partnerinnen an zweiter.

Jetzt wolle er der Welt beweisen, dass er aber auch anders kann – oder konkreter gesagt Tara. "Ich will Tara zeigen, dass ich ein guter Mann bin, und ich hoffe, dass sie mir noch eine zweite Chance gibt", kündigte der 32-Jährige an. Eric ist sich aber auch im Klaren darüber, dass dies eine gewisse Herausforderung werden dürfte: "Einem Mann, der einmal lügt, vertraut man nicht mehr so schnell."

