Prinz Harry (36) tritt schon wieder vor die Kamera – und löst erneut ein Beben im britischen Königspalast aus. In der Doku "The Me You Can't See" nimmt der Royal kein Blatt vor den Mund. Er spricht offen wie nie über den Tod seiner Mutter, Prinzessin Diana (✝36), gibt Einblicke in seine psychischen Probleme sowie seine Ehe mit Herzogin Meghan (39) – und macht seinen Verwandten erneut schwere Vorwürfe: "Familienmitglieder sagten zu mir: 'Spiel einfach das Spiel mit und dein Leben wird leichter sein.'" Promiflash fasst hier seine aufsehenerregendsten Aussagen zusammen!

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de