Werden Prinz Charles (72) und Prinz Harry (36) ihre Differenzen überhaupt noch beseitigen können? Nachdem sich Harry dazu entschieden hatte, von seinen königlichen Pflichten abzutreten, sorgten die Royals immer wieder für Aufruhr: Im März erhob Harry im Skandal-Talk mit Oprah Winfrey (67) zunächst schwere Vorwürfe gegenüber der britischen Krone, bevor er vor wenigen Tagen in einem Podcast den Erziehungsstil seines Vaters kritisierte. Gibt es überhaupt noch eine Chance, dass sich die Wogen zwischen den beiden noch glätten werden?

In der Dokumentation "Charles & Harry: Father and Son Divided" spricht der ehemalige königliche Butler Grant Harrold jetzt ganz offen über die Beziehung von Charles und Harry. Ihm zufolge sei der Schaden mittlerweile schon so groß, dass er bezweifle, dass die beiden jemals wieder so eine enge Bindung wie früher aufbauen werden. "Und das macht mich traurig, weil die Beziehung, die ich kannte, eine liebevolle, fürsorgliche und lustige Beziehung war, die nie wieder so sein wird", erklärt er.

Vor wenigen Tagen soll der 72-Jährige seinem Sohn Harry sogar einen Seitenhieb verpasst haben. Zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (95) veröffentlichte er eine Videobotschaft. Eingefleischten Royal-Fans fiel dabei natürlich sofort das Foto im Hintergrund auf, das Charles mit der Queen, seinem älteren Sohn Prinz William (38) und dessen Sohnemann Prinz George (7) zeigt. Ob er absichtlich ein Foto gewählt hat, auf dem der 36-Jährige fehlt?

