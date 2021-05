Was für ein Show-Auftakt! Am heutigen Abend geht das große Germany's next Topmodel-Finale über die Bühne. Auch wenn aufgrund der aktuellen Gesundheitslage keine Zuschauer in der Halle erlaubt sind, ließ sich Heidi Klum (47) für ihre Show wie gewohnt wieder etwas ganz Besonderes einfallen: In einem XXL-Kleid heißt die Modelmama ihre Finalistinnen willkommen. Doch das ist noch lange nicht alles: Plötzlich schlüpft ihr Gatte Tom Kaulitz (31) unter dem Kleid hervor!

Mit diesem Moment hat wohl sicherlich keiner der Zuschauer gerechnet. An Seilen befestigt schwebt Heidi an der Hallendecke – unter ihr ein meterlanges Stück Stoff, das ihr Kleid darstellen soll. Doch das Outfit verbarg noch ein gewisses Detail: Kurz nach der Begrüßung klagt die Chefjurorin über ein Jucken unter ihrem Kleid – der "Vorhang" fährt hoch und auf einmal steht ihr Ehemann mit dessen Band Tokio Hotel auf der Bühne.

Die vier Jungs performten prompt ihren Song "White Lies", der auch der Titelsong der diesjährigen Staffel ist. Somit startete die heutige Show direkt mit einem musikalischen Auftakt. Bleibt abzuwarten, was Heidi im Laufe des Abends noch so alles aus dem Hut zaubert – oder besser gesagt aus ihrem Kleid.

ActionPress Heidi Klum im Februar 2020 in New York

Getty Images Heidi Klum, 2019

Instagram / billkaulitz Bill und Tom Kaulitz

