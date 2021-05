Im Jahr 2020 bescherte die niederländische Singer-Songwriterin Ilse DeLange (44) der Musikwelt mit "Changes" einen echten Ohrwurm. Jetzt beglückt die stimmgewaltige Frohnatur ihre Fans mit einer neuen Single, die auf der Deluxe-Version ihres gleichnamigen Albums erschienen ist. Mit dem Titel "I Will Help You" möchte sie nun erneut die Herzen ihrer Zuhörer gewinnen und bekommt dabei tänzerische Hilfe von ihrem ehemaligen Let's Dance-Trainer. Evgeny Vinokurov (30) sorgt im Musikclip zu Ilses neuem Song für gefühlvolle Bewegungen!

Das Video ist minimalistisch gehalten – es wirkt allein durch Ilses Stimme und die expressiven Bewegungen Evgenys. Wie kam es zu der Zusammenarbeit? Ilse verriet im Interview mit Promiflash: "Sobald der Song produziert war, habe ich an Evgeny und das Video gedacht." Dass nur einer für den Job infrage kommt, war der Sängerin schnell klar, denn sie weiß: "Er gibt sich der Musik stets total hin – das ist es, was Tanz für mich ausmacht." Mit dem Endergebnis ist die 44-Jährige rundum zufrieden: "Es ist genauso geworden, wie ich es mir erhofft hatte", freute sie sich.

Und wie hat Evgeny damals reagiert, als Ilse ihm das Jobangebot unterbreitet hat? "Er war erst ein bisschen überrascht darüber, dass nur er allein in dem Video sein wird", erzählte Ilse. Der TV-Profitänzer habe sich aber daraufhin total in die Idee und Ästhetik des Projekts verliebt. "Er hat direkt Ja gesagt", plauderte Ilse aus, die dank Evgeny den neuen Hörgenuss mit einem echten Augenschmaus veredelt hat! Die Sängerin ist im cineastischen Beiwerk zu ihrem Hit selbst nicht zu sehen.

Instagram / evgenyvinokurov Ilse DeLange und Evgeny Vinokurov

Getty Images Ilse DeLange und Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance"

Instagram / ilsedelangemusic Ilse DeLange und Evgeny Vinokurov

