Das ständige Drama mit ihrem On-Off-Partner Kubilay Özdemir hat Georgina Fleur (31) ordentlich auf den Magen geschlagen. Anstatt ihr kürzlich verkündetes Babyglück zu genießen, ließ der nächste Eklat um die ehemaligen Sommerhaus-Kandidaten nicht lange auf sich warten. Zuletzt hatte Kubi behauptet, Georgina habe ihn während einer erneuten Eskalation mit einem Messer angegriffen. Während all dieser Vorwürfe und Streitereien scheint der Reality-TV-Bekanntheit der Appetit vergangen zu sein: Die werdende Mutter hat sogar Gewicht verloren.

In ihrer Instagram-Story meldete sich die 31-Jährige aus einem persischen Restaurant zu Wort. "Es ist das erste Mal seit dieser ganzen Katastrophe, dass ich mich rausgewagt habe und was essen gehe", erzählte die einstige Bachelor-Kandidatin und berichtete weiter: "Ich habe kein Essen gepostet, weil ich einfach seit fünf Tagen nichts gegessen habe." Während ihrer Schwangerschaft habe sie sogar abgenommen. "Mir ging es so schlecht, ich hab' keinen Bissen runterbekommen", klagte das Reality-Sternchen. Das scheint sie nun jedoch ändern zu wollen und hat sich in dem Lokal eine Grillplatte für zwei Personen gegönnt.

Ihr Ungeborenes scheint aber trotz Georginas Gewichtsverlust bester Gesundheit zu sein. Im Netz postete sie kürzlich sechs Ultraschallbilder ihres Babys. Damit konnten ihre Fans nicht nur sehen, wie ihr Kind aussieht, sondern die Beauty versicherte zudem: "Dem Baby geht's gut!"

ActionPress Georgina Fleur und Kubilay Özdemir im Juli 2020 in Köln

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Realitystar

Instagram / georginafleur.tv Ultraschallbilder, die das Baby von Reality-TV-Star Georgina Fleur zeigen

