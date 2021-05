Was für eine Beziehung pflegen Jay und Roxy heute zueinander? Die Romanze der beiden begann bei Temptation Island V.I.P. – die damals noch vergebene Roxy schien sich bis über beide Ohren in den Stripper verknallt zu haben. Wenig später zerbrach die junge Liebe aber bereits. Nun traf das einstige Paar bei Ex on the Beach erneut aufeinander – Jay musste das Format aber leider mittlerweile verlassen. Wie Roxy und der Blondschopf heute zueinanderstehen, haben sie Promiflash verraten!

Die ehemaligen Liebenden waren damals nicht im Guten auseinandergegangen – allerdings konnten die zwei bei ihrem jüngsten Aufeinandertreffen ein klärendes Gespräch führen. Roxy ließ im Interview mit Promiflash durchblicken, dass sie und ihr Ex-Partner in diesem Leben wohl keine Freunde mehr werden: "'Ex on the Beach' konnte unser Verhältnis nicht aufbessern, aber ich konnte mit dem Thema abschließen." Dafür sei sie sehr dankbar. Es sei auch schade, dass ihr Ex bereits aus dem Format rausgeflogen ist – großartig aufgefallen sei Jays Exit der Reality-TV-Queen aber nicht unbedingt.

Der Muskelmann hingegen findet weniger versöhnliche Worte über seine einstige Partnerin. "Ich will nach wie vor nichts mit Roxy zu tun haben. Sie hat doch wieder einmal bei genügend Gelegenheiten ihr berechnendes und falsches Gesicht gezeigt", wetterte der Beau im Promiflash-Interview.

Alle Infos zu "Ex on the Beach" auf TVNow.

Anzeige

TVNOW Roxy, Jay und Sandra bei "Ex on the Beach" 2021

Anzeige

Instagram / _roxytv_ Roxy Zinger, Reality-TV-Sternchen

Anzeige

TVNow Jay bei "Ex on the Beach"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de