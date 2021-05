Bald geht es endlich weiter! Nach dem riesigen Erfolg der ersten Staffel von Bridgerton hatten die Produzenten bereits im Januar bekannt gegeben, dass die Netflix-Serie eine Fortsetzung bekommen wird. Mittlerweile sind die Dreharbeiten auch schon in vollem Gange – erste Paparazzi-Fotos bekamen die Fans dabei auch schon zu Gesicht. Und endlich wurde jetzt Hauptdarstellerin Phoebe Dynevor (26) am Set gesichtet!

Die Schnappschüsse, die DailyMail vorliegen, zeigen die Schauspielerin in ihrer Rolle der Daphne Bridgerton am Filmset in London. Anmutig steht sie dabei auf der Treppe vor dem Ranger's House, dem Anwesen der Familie. Auf den Aufnahmen trägt die 26-Jährige ein elfenbeinfarbenes Empire-Kleid und dazu passende Handschuhe. Abgerundet wird Phoebes Look von einer Hochsteckfrisur. Dabei darf natürlich auch ein goldenes Diadem nicht fehlen!

Doch leider müssen die Serienliebhaber in der zweiten Staffel auf Daphnes Mann Simon Bassett verzichten. Der Herzog von Hastings, der von Schauspieler Regé-Jean Page verkörpert wurde, wird in den neuen Folgen leider nicht mit von der Partie sein. Diese Neuigkeit stimmt auch die Britin traurig, wie sie im Variety's Awards Circuit-Podcast kürzlich ausplauderte: "Ich wurde vorgewarnt, also wusste ich es. Aber ja, ich denke, es ist echt ein Hammer."

Getty Images Phoebe Dynevor bei der "Snatch"-Premiere im März 2017 in Kalifornien

Liam Daniel/Netflix Jonathan Bailey als Anthony Bridgerton in der Serie "Bridgerton"

Instagram / phoebedynevor Phoebe Dynevor, "Bridgerton"-Darstellerin

