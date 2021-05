In Greenwich wird gerade die Zeit in die Regency-Ära zurückgedreht. Der Grund: Dort finden momentan die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von Bridgerton statt. Der Netflix-Serienhit schlug ein wie eine Bombe, als er Ende Dezember 2020 seine Premiere auf der Streamingplattform feierte. Die Fans können es seitdem kaum erwarten, dass endlich Nachschub kommt. Zwar gibt es jetzt noch keine neuen Folgen, aber dafür die ersten Fotos vom Set der zweiten Staffel!

Diese Schnappschüsse gewähren den Fans nun einen Blick hinter die Kulissen und geben einen ersten Vorgeschmack auf Season zwei von "Bridgerton". Neben einigen neuen Gesichtern sind auch zwei altbekannte dabei – darunter Nicola Coughlan (34) alias Penelope Featherington aka Lady Whistledown. Sie wird hier von zwei riesigen Regenschirmen zum Set am Old Royal Naval College in Greenwich geleitet. Auch Jessica Madsen, die in der ersten Staffel Daphnes (Phoebe Dynevor, 26) Rivalin Cressida Cowper verkörperte, ist wieder dabei. Sie wurde neben den beiden Neuzugängen Melissa Advani und Priya Kansara abgelichtet.

Nur vom Hauptcast rund um Jonathan Bailey (33) alias Anthony und Simone Ashley, die Kate Sharma verkörpert, fehlt jede Spur. Dabei geht es in der zweiten Staffel des Erfolgsformats gerade um das Liebesdrama des ältesten Bridgerton-Sprosses und Kate, der Frau, die ihm gehörig den Kopf verdrehen wird.

MEGA Nicola Coughlan am Set von "Bridgerton" in Greewich im Mai 2021

MEGA Castmitglieder am Set von "Bridgerton" im Mai 2021

MEGA Schauspieler am Set von "Bridgerton" im Mai 2021

