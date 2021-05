In wenigen Stunden ist es endlich soweit – der "Dancing Star" 2021 wird gekürt! Über drei Monate lang haben die Finalisten im Tanzsaal geschwitzt, um Woche für Woche auf dem Parkett eine gute Figur zu machen. Valentina Pahde (26), Rúrik Gíslason (33) und Nicolas Puschmann (30) sind mit ihren Coaches noch im Rennen. Doch wer wird Let's Dance wohl am Ende gewinnen?

Dass Valentina sportlich ist, ist kein Geheimnis – immerhin war sie bereits als Eiskunstläuferin aktiv. Doch dass in der GZSZ-Darstellerin so ein Talent schlummert, damit hätte zu Beginn der Staffel wohl niemand gerechnet. Das Publikum liebt sie und auch die Jury ist total geflasht und vergleicht die Schauspielerin sogar mit einer Profitänzerin. Rúrik bringt als Fußballer ebenfalls die körperliche Fitness mit, dennoch überraschte auch er die Zuschauer mit seinen Moves. Er scheint fast mühelos die Choreografien auf die Bühne zu bringen und bekam die Zehner-Kelle in den vergangenen Wochen mehrmals zu Gesicht.

Nicolas macht die Final-Runde perfekt. Nachdem der einstige Prince Charming die Show bereits verlassen musste, rückte er kurz darauf für die verletzte Ilse DeLange (44) noch einmal nach. Anstatt in der darauffolgenden Sendung erneut rauszufliegen, zeigte er Biss und setzte sich gegen seine Mitstreiter durch. Ob er jetzt vielleicht sogar den begehrten Pokal mit nach Hause nehmen wird? Wer ist euer Favorit für das große "Let's Dance"-Finale? Stimmt in der Umfrage unter diesem Artikel ab!

Alle Episoden von "Let's Dance" bei TVNOW.

Anzeige

Getty Images Valentin Lusin und Valentina Pahde bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Renata Lusin und Rúrik Gíslason bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Vadim Garbuzov und Nicolas Puschmann bei "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de