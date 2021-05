Das große Finale von Let's Dance ist in greifbarer Nähe! Seit Monaten kämpfen die verbliebenen drei Finalisten Valentina Pahde (26), Nicolas Puschmann (30) und Rúrik Gíslason (33) um den Titel "Dancing Star" 2021. Nun steht der langersehnte Showdown vor der Tür, doch den Promis und ihren Tanzpartnern wird es nicht so leicht gemacht: Valentina, Nicolas und Rúrik werden am Freitagabend noch einmal drei Tänze zum Besten geben!

Neben einem eigens choreografierten Freestyle werden die drei zusammen mit ihren Profitänzern auch einen Jurytanz und den persönlichen Lieblingstanz der Staffel performen. Valentina und Partner Valentin Lusin (34) haben von den Juroren eine Rumba zu dem Song "No Se Por Que Te Quiero" von Ana Belén aufs Auge gedrückt bekommen. Des Weiteren wird Team "Valentini" noch einmal seinen Lieblingstanz, den Wiener Walzer, zu "What If I" von Meghan Trainor aus Show sieben performen. Ihr Freestyle wird da wiederum etwas verrückter: Mit einer Mischung aus Slowfox, Quickstep und Charleston wollen sie sich den Sieg zu den Songs von Marilyn Monroe "Wanna Be Loved By You", "Diamonds Are A Girls Best Friend" und "My Heart Belongs To Daddy" holen!

Nicolas und sein Tanzpartner Vadim Garbuzov (34) werden als Jurytanz einen Tango zu "Neruda" von Rupa & The April Fishes performen. Außerdem wird der ehemalige Prince Charming-Krawattenverteiler seinen Lieblingstanz, den Charleston, zu "Du hast den Farbfilm vergessen" von Nina Hagen aus Show fünf noch einmal aufs Parkett bringen. Das Highlight, ihr Freestyle, wird ein Mix aus Tango, Rumba und Jive zur Musik der "Rocky Horror Picture Show".

Rúrik und Tanzpartnerin Renata Lusin (33) werden der Jury zuliebe noch einmal einen Tango zu "Let's Dance" von David Bowie performen. Außerdem dürfen die zwei noch mal ihren Lieblingstanz, den Jive, zu "Don't Worry, Be Happy" von Bobby McFerrin aus der dritten Sendung tanzen. Bei ihrem Freestyle geht es dann aber eine Schippe sinnlicher und temperamentvoller zu: Zum Thema Thor vertanzen die zwei einen Contemporary, einen Wiener Walzer, einen Paso Doble und eine Rumba zu Liedern wie "As The Hammer Falls", "The Dark World Theme" und "Can You See Jane?" von Brian Tyler.

