Peter Andre (48) und Harvey Price (19) verbindet offenbar nach wie vor eine besondere Bindung. Vier Jahre lang war der Musiker mit Katie Price (43) verheiratet und bekam zwei Kinder mit dem einstigen Boxenluder, bis 2009 die Scheidung folgte. Doch auch zu Katies Sohn aus einer vorherigen Partnerschaft scheint der Sänger damals eine besondere Beziehung aufgebaut zu haben – und an der hat wohl auch die Trennung nichts geändert. Zu Harveys 19. Geburtstag reagierte sein einstiger Stiefvater nun mit herzerwärmenden Worten.

In einem niedlichen Instagram-Post gratulierte Katie ihrem Sohn zum Geburtstag und schwärmte von dem engen Band, das sie und Harvey verbindet. Diesen Beitrag hat auch Peter genutzt, um seine Zuneigung auszudrücken. "Der Großartigste", schrieb er in die Kommentare, zusammen mit zwei grünfarbenen Herz-Emojis. Für die lieben Worte hagelte es von den Followern Zuspruch. "Das ist so süß", schwärmte einer der Fans.

Seine Sorge um Harvey, der seit seiner Geburt an einer schweren Entwicklungsstörung leidet, hatte Andre auch im vergangenen Jahr öffentlich gezeigt. Damals wurde der 19-Jährige mit hohem Fieber in eine Klinik eingeliefert und seine Organe drohten zu versagen. "Ich bete", schrieb der Künstler in dieser Krisensituation besorgt im Netz.

Anzeige

Getty Images Katie Price und Peter Andre in London

Anzeige

Instagram / officialmrharveyprice Harvey und Katie Price im November 2020

Anzeige

Getty Images Peter Andre bei "Strictly Come Dancing 2015"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de