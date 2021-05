Auch aus der Distanz fiebert Ilse DeLange (44) mit ihren Let's Dance-Kollegen mit! Nachdem die Sängerin wegen ihres verletzten Fußes das Handtuch werfen musste, hatten Fans eigentlich auf ein Wiedersehen mit der gebürtigen Niederländerin und ihrem Tanzpartner Evgeny Vinokurov (30) im heutigen Finale gehofft. Doch aufgrund der aktuellen Gesundheitslage befindet sich die Blondine derzeit in Quarantäne und kann deshalb nicht vor Ort dabei sein. Stattdessen meldete sich Ilse aber virtuell zu Wort!

Nun bekamen die Zuschauer des heutigen großen Finales die 44-Jährige also doch noch zu sehen. Per Video wurde Ilse zugeschaltet und wandte sich an ihre einstigen Mitstreiter. "Es tut mir leid, dass ich heute nicht dabei sein kann", entschuldigte sich die Musikerin zunächst. "Ich bin in Quarantäne. Ich bin zu Hause. Ich schaue mir das Finale an und wünsche den drei Finalisten toi, toi, toi", erzählte sie. Außerdem gebe es keinen Grund zur Sorge. "Es geht mir gut", versicherte Ilse.

Für ihren Tanzcoach Evgeny wurde dafür aber Ersatz gefunden. Der Profitänzer stand nicht mit Ilse, sondern mit Kim Riekenberg (26) auf dem Parkett. Deren Trainer Pasha Zvychaynyy konnte aufgrund der derzeitigen Reisebeschränkungen ebenfalls nicht zum "Let's Dance"-Finale anreisen.

Getty Images Ilse DeLange und Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance"

Instagram / ilsedelangemusic Ilse DeLange, "Let's Dance"-Kandidatin 2021

Getty Images Kim Riekenberg bei "Let's Dance"

