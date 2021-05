Endlich ging Princess Charming bei TVNOW an den Start! Im Rahmen der lesbischen Kuppelshow sucht Irina Schlauch unter der Sonne Kretas nach ihrer Traumfrau: Auf der griechischen Insel buhlen insgesamt 20 attraktive Single-Frauen um die Gunst der Rechtsanwältin – und die zeigten sich schon am ersten Abend total begeistert. Aber wie kam der Staffelauftakt der neuen Flirt-Sendung "Princess Charming" bei den Fans an? Promiflash fasst euch noch einmal die erste Folge zusammen...

Nachdem die Kandidatinnen um Miri, Kati und Johanna in die traumhaft schöne Villa eingezogen waren, gesellte sich am Abend dann endlich Irina dazu: Sie fuhr in einem roten Cabrio vor – und sorgte sofort für Herzklopfen bei den Bewohnerinnen. Kein Wunder, dass die Liebesanwärterinnen die Princess sofort umgarnten und fleißig flirteten. Teilnehmerin Sonja überspannte den Bogen allerdings direkt: Die Großhandelskauffrau machte Irina nämlich nicht nur zahlreiche Komplimente, sondern ging auch direkt auf Tuchfühlung. "Für den ersten Eindruck war es vielleicht nicht so vorteilhaft", meinte die Princess daraufhin.

Sonja polarisierte in der ersten "Princess Charming"-Folge aber nicht nur mit ihren Annäherungsversuchen – die Hundebesitzerin lieferte sich auch eine gewaltsame Auseinandersetzung mit Ulle. Die Konsequenz: Beide Frauen mussten die Villa mit sofortiger Wirkung verlassen. Dafür durften die anderen Girls aufatmen, denn bei der allerersten Ladys-Night überreichte Irina allen verbliebenen Kandidatinnen eine Kette. Somit buhlen noch 18 Singles um die Gunst der Brünetten. Jetzt seid ihr gefragt: Wie hat euch die erste "Princess Charming"-Folge gefallen? Nehmt an der Umfrage am Ende des Artikels teil!

Alle Infos zu "Princess Charming" bei TVNOW.de

