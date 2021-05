Eric Sindermann (32) trifft eine Entscheidung! Bei dem Berliner ist bei Ex on the Beach Gefühlschaos an der Tagesordnung: Obwohl der Modedesigner eigentlich seine Ex-Affäre Tara Tabitha (28) zurückgewinnen möchte, bandelte der Casanova auch mit Vanja Rasova und Roxy Zinger an. Um zu beweisen, dass es ihm ernst mit seiner einstigen Partnerin ist, setzte er nun aber ein Zeichen: Eric gab Roxy den Laufpass!

"Ich bin 32. Ich muss mich doch langsam einmal zusammenreißen", ärgerte sich Eric über sich selbst, nachdem es mit Vanja auf einem Date zum Kuss gekommen war, obwohl er Tara die Treue geschworen hatte. Offenbar hatte der Beau daraufhin das Bedürfnis, zumindest an anderer Front klare Verhältnisse zu schaffen und gab seiner dritten Flamme Roxy einen Korb. "Ich weiß ja nicht, ob du es schon mitbekommen hast, aber zwischen mir und Tara läuft es schon wieder ein bisschen besser", kündigte er an und gab der Brünetten deutlich zu verstehen, dass zwischen ihnen nichts mehr passieren wird.

Roxys Bedauern über das Ende des kurzen Techtelmechtels mit Eric schien sich allerdings in Grenzen zu halten. "Ich bin ehrlich gerade heilfroh, dass er mich korbt, weil ich ihn sowieso gekorbt hätte. Ich will den Kerl nicht mehr", versicherte der Temptation Island-Star lachend.

