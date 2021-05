Wie stehen Alex Mariahs Chancen in der Modelwelt? Am Donnerstagabend fand das lang ersehnte Finale von Germany's next Topmodel statt. In einem spannenden Showdown kürte Heidi Klum (47) Alex zur 16. Gewinnerin ihrer Castingshow. Doch steht der Berlinerin dank des Siegertitels wirklich eine große Karriere bevor? Promiflash hat die Designerin Marina Hoermanseder, die Alex vor einigen Wochen bei GNTM hautnah erlebt hat, um eine professionelle Einschätzung gebeten.

Im Promiflash-Interview outete sich die Österreicherin als großer Alex-Fan. "Ich glaube zu 100 Prozent an die Alex. Sie ist professionell, sie ist liebevoll, sie ist höflich, sie ist on point", zählte Marina die positiven Eigenschaften des Transgender-Models auf. Die ganze Staffel über habe die 23-Jährige gut performt. Alex werde ihren Weg gehen, da ist sich die Blondine ganz sicher.

Marina bezeichnete den Look der Studentin als High-Fashion und ließ sich im Promiflash-Interview zu einem großen Kompliment hinreißen. "Ich sehe sie wirklich in den Vogues dieser Welt, weil sie dieses gewisse Etwas ausstrahlt, diese Ruhe", schwärmte die Modekennerin.

Getty Images Designerin Marina Hoermanseder 2017

Instagram / alex_mariah.gntm.2021 Model Alex Mariah Peter

Instagram / alex_mariah.gntm.2021 Alex Mariah, Finalistin bei "Germany's next Topmodel" 2021

