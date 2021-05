Liebeskummer sieht anders aus! Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass Katie Holmes (42) und Emilio Vitolo nach einem halben Jahr Beziehung wieder getrennte Wege gehen. Der Italiener scheint der Hollywoodschauspielerin anscheinend keine Träne nachzuweinen. Schon kurz nach dem Liebes-Aus soll er sich auf einer Dating-App herumgetrieben haben. Und auch im realen Leben befindet er sich offenbar schon wieder im Flirtmodus – und zwar mit Zoe Kravitz (32)!

Die Phantastische Tierwesen-Darstellerin und der 33-Jährige wurden jetzt von Paparazzi erwischt, als sie in New York City unterwegs waren. Zuvor sollen sie laut Daily Mail in Emilio's Ballato, dem Restaurant von Emilios Vater, gewesen sein. Ein romantisches Dinner oder nur ein Essen unter Freunden? Beim Anblick der Bilder ist auf jeden Fall klar: Die beiden verstehen sich bestens und lachen gemeinsam.

Zoe ist selbst noch recht frisch zurück auf dem Singlemarkt. Sie gab Anfang des Jahres die Trennung von Ehemann Karl Glusman bekannt. Das Paar hatte sich erst im Sommer 2019 in Paris das Jawort gegeben. Die genauen Hintergründe sind nicht bekannt. Was meint ihr: Läuft etwas zwischen Zoe und Emilio? Stimmt ab!

MEGA Katie Holmes mit ihrem Ex-Partner Emilio Vitolo

Getty Images Zoe Kravitz in New York, 2020

Getty Images Zoe Kravitz und Karl Glusman im September 2017

