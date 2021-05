Katy Perrys Tochter Daisy ist ganz schön groß geworden. Im vergangenen Jahr durften die Sängerin und ihr Partner Orlando Bloom (44) süße Neuigkeiten verkünden: Ihr erstes gemeinsames Kind hatte am 26. August das Licht der Welt erblickt. Dass die Geburt ihres Mädchens inzwischen schon eine Weile zurückliegt, zeigt sich nicht nur daran, dass die Kleine im Sommer schon ein Jahr alt wird – sondern auch daran, dass bereits die ersten Zähne kommen!

Zu Gast in der Show "On-Air with Ryan Seacrest" plauderte Katy jetzt über Daisy und deren tolle Entwicklung: "Sie krabbelt und hat ihren ersten Zahn." Bis sie aber richtig zubeißen kann, dauert es dann doch noch eine Weile. Der Milchzahn sei bisher nämlich noch kaum zu sehen. "Er sieht fast so aus wie meine Zähne", scherzte die stolze Mutter. Ihre obere Zahnreihe sei zwar einwandfrei, ihre untere dagegen eher "interessant".

Die Zeit mit ihrer Tochter genießt Katy in vollen Zügen. Das hatte sie erst zum Muttertag auf Twitter ganz deutlich gemacht: "Ich bin so dankbar für diese tiefgehende und intensive Liebe und fühle mich geehrt, dem Mama-Klub beizutreten. Fröhlichsten Muttertag", hatte sie geschrieben.

