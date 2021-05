Oh, là, là! Adam Levine (42) zeigt, was er hat. Der Maroon 5-Frontsänger sorgt bei seinen Fans regelmäßig für Schnappatmung: Der Musiker geizt nicht mit Aufnahmen von seinem sportlichen Körper – des Öfteren stellt er diesen im Netz zur Schau. Seit Kurzem ziert seinen Body auch noch ein neues Kunstwerk: Der Beau ließ sich ein extravagantes Tattoo am Bein stechen. Nun präsentierte Adam im Maui-Urlaub sowohl seine coolen Tintenwerke als auch seinen heißen Body!

Paparazzi lichteten den 42-Jährigen im Urlaub auf Hawaii ab – auf den Aufnahmen schwimmt der Megastar mit seinem Kumpel Eric Christian Olsen (43) eine Runde an einem Wasserfall und setzt sein Sixpack dabei gekonnt in Szene. Die beiden Männer waren aber nicht alleine: Auch Adams Ehefrau Behati Prinsloo (33) und die Kinder Dusty Rose (4) und Gio Grace (3) sowie Erics Partnerin Sarah Wright (37) und deren Kinder waren dabei – gemeinsam genossen die beiden Familien einen herrlichen Tag am Wasser.

Nicht nur Adam machte eine gute Figur – auch seine Frau Behati glänzte in einem neongrünen Bikini-Oberteil und lässigen schwarzen Shorts. Der Traumkörper der Blondine kommt aber nicht von ungefähr. Die Victoria's Secret-Schönheit erzählte einst in einem Elle-Interview, dass sie vor allem von Outdoor-Sport völlig begeistert sei.

Getty Images Adam Levine und seine Frau Behati Prinsloo im Februar 2020 in Beverly Hills

Getty Images Eric Christian Olsen and Sarah Wright im September 2017 in Santa Monica

Getty Images Behati Prinsloo und Adam Levine im November 2018 in New York City

