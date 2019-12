Was für ein herrlich normaler Anblick! Bereits seit über sieben Jahren geht Adam Levine (40) mit dem Topmodel Behati Prinsloo (31) durchs Leben. Rund vier Jahre später erblickte dann das erste Kind der beiden, Dusty Rose (3), das Licht der Welt. Vor gut anderthalb Jahren stieß dann Töchterchen Gio Grace (1) zur Familie dazu. Dass Behati bereits zweifache Mama ist, sieht man ihr aber so gar nicht an. Wie sich das für ein Topmodel gehört, schwitzt sie dafür auch ordentlich im Gym! Das bewiesen nun auch neue Paparazzi-Fotos, die Behati völlig ungeschminkt auf dem Weg ins Fitnessstudio zeigen.

Fürs Sporteln aufbrezeln? Das kommt für die Schönheit wohl nicht in die Tüte! Ohne Make-up und mit ungestyltem Pferdeschwanz erwischten Fotografen die 31-Jährige gemeinsam mit ihrem Liebsten im Auto in Los Angeles. Und damit schien die Beauty auch keinerlei Probleme zu haben: Statt den Schutz der getönten Scheiben zu genießen, kurbelte sie das Fenster auf dem Beifahrersitz nach unten und schaute damit direkt in die Kamera der Foto-Jäger. Grund zum Verstecken hätte sie aber auch ohnehin nicht: Auch ungeschminkt und im legeren Look kann sich das Model absolut sehen lassen!

Wenn Behati nicht gerade einen Gym-Ausflug mit dem Maroon 5-Frontmann macht, hält sie sich und ihren Traumkörper übrigens nur zu gerne mit Outdoor-Sport fit. "Ich liebe Beachvolleyball, wenn man die Möglichkeit hat. [...] Ich finde Stand-Up-Paddling auch toll, das ist ein tolles Training. Yoga, Pilates – im Sommer liebe ich es, draußen zu sein, also gehe ich wandern, zum Strand und mache spaßige Sachen dort", erklärte der Victoria's Secret-Star einst in einem Interview mit Elle.

Jason Merritt/Getty Images) Behati Prinsloo und Adam Levine bei den Academy Awards, 2015

Backgrid/ ActionPress Adam Levine und Behati Prinsloo im Dezember 2019

SIPA PRESS/ ActionPress Behati Prinsloo bei der Vanity Fair Oscar Party

