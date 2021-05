Valentin Lusin (34) ist von seiner Let's Dance-Partnerin vollauf begeistert! Der Profitänzer tanzte sich in diesem Jahr mit Valentina Pahde (26) bis ins Finale des beliebten RTL-Tanzwettbewerbs. Wie schon so viele Male zuvor verzauberten die beiden die Juroren auch am Freitagabend wieder mit ihren Auftritten und kassierten unter anderem für ihren Lieblingstanz, den Wiener Walzer, volle 30 Punkte. Für Valentin war das der perfekte Moment, der GZSZ-Darstellerin einen Dank auszusprechen!

Nach ihrer Performance hielten die beiden Tanzstars einen kleinen Plausch mit der Moderatorin Victoria Swarovski (27). Renata Lusins (33) Mann übernahm das Mikro und erklärte: "Ich habe die Valentina in den letzten drei Monaten sehr gut kennenlernen dürfen und ich habe gelernt, mit wie viel Leidenschaft sie an dieses Projekt herangegangen ist. [...] Ich möchte dir danken. Du warst emotional, du bist emotional, du bist ehrgeizig." Er habe viel Spaß bei den gemeinsamen Trainingseinheiten gehabt.

"Ich habe die 'Let's Dance'-Zeit meines Lebens erlebt und ich würde mich so sehr für dich freuen, wenn das auch noch klappt, heute zu gewinnen", erklärte er Valentina, der bereits Tränen in den Augen standen. Die beiden holten sich am Ende allerdings nicht den Sieg, sondern mussten sich stattdessen Valentins Frau Renata (33) und Rúrik Gíslason (33) geschlagen geben.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Valentin Lusin und Valentina Pahde, 2021

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Valentin Lusin und Valentina Pahde

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Valentin Lusin und Valentina Pahde bei "Let's Dance", 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de