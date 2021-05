Welchen Ex datet Jennifer Lopez (51) denn jetzt? Die Sängerin sorgte nach der Trennung von ihrem Verlobten Alex Rodriguez (45) für Schlagzeilen: Die Musikerin wurde nämlich ziemlich oft mit ihrem einstigen Partner Ben Affleck (48) gesichtet. Die beiden verbrachten sogar gemeinsame Zeit in Montana. Nun war J.Lo aber offenbar mit einem weiteren Verflossenen unterwegs: nämlich mit keinem Geringeren als ihrem Ex-Ehemann Marc Anthony (52)!

Die "Jenny from the Block"-Interpretin und der Vater ihrer Zwillinge Emme Maribel (13) und Maximilian David Muñiz (13) wurden von der Influencerin Sol Abraham in Miami abgelichtet. Auf dem Foto aß das einstige Paar gemeinsam – knapp zwei Stunden lang sollen die beiden sich im Außenbereich des W Hotels in South Beach aufgehalten haben. Ein Augenzeuge berichtete Page Six, dass die 51-Jährige sehr "fröhlich und süß" gewirkt haben soll. Ob es sich bei dem Treffen um ein romantisches Date handelte oder ob die beiden einfach nur Angelegenheiten wegen den gemeinsamen Kindern klären wollten, ist allerdings unklar.

Jennifer scheint im Moment mit Ben aber eigentlich mehr als happy zu sein: Zuletzt wurden die beiden gemeinsam im Gym gesichtet. Beide sollen ziemlich verliebt gewirkt haben – ein Insider berichtete InTouch, dass die Turteltauben sich sogar öffentlich geküsst hätten.

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez, 2017

Anzeige

Getty Images Marc Anthony und Jennifer Lopez im Mai 2011 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juli 2003 in Westwood

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de