Wird das Drehbuch für The Crown noch mal umgeschrieben? In der Erfolgsserie über das britische Königshaus wird auch das Leben von Prinzessin Diana (✝36) thematisiert. In der kommenden Staffel soll es sogar um ihr skandalträchtiges BBC-Interview von 1995 mit Martin Bashir (58) gehen. Da bei Ermittlungen kürzlich jedoch herauskam, dass Diana damals zu dem Gespräch auf Basis gefakter Daten überredet worden war, fordert ihr Sohn Prinz William (38) jetzt, das besagte Ereignis in der Serie nicht aufzugreifen. Offenbar wollen die Macher ihre Pläne aber nicht ändern.

Ein Insider packt in einem Gespräch mit The Telegraph jetzt über die Pläne zur kommenden "The Crown"-Staffel aus. Das Skript, das auch das Skandalinterview beinhaltet, habe der Drehbuchautor Peter Morgan mit seinen Mitarbeitern bereits im vergangenen Jahr geschrieben und inzwischen ausgehändigt. "Das Team hat wahnsinnige Arbeit bei der Recherche geleistet und wirklich alles aufgegriffen: Wie es zum Interview kam, wie Bashir Diana manipulierte, das Interview selbst und dessen Folgen", verrät die Quelle. Das Thema würde in der Serie sogar mehr als nur eine Episode umfassen.

Doch wieso ist es William so wichtig, die Angelegenheit ruhen zu lassen? Das könnte daran liegen, dass dieses in seinen Augen eine schreckliche Kettenreaktion verursachte: "Ich bin der Meinung, dass die betrügerische Art und Weise, wie das Interview zustande kam, die Aussagen meiner Mutter wesentlich beeinflusst haben. Das Interview hat wesentlich dazu beigetragen, die Beziehung meiner Eltern zu verschlechtern und hat infolge einigen weiteren Personen geschadet", hatte der Prinz – der seine Mutter 1997 bei einem tragischen Autounfall verlor – vor wenigen Tagen auf Twitter erklärt.

Des Willie / Netflix Prinzessin Diana und Prinz Charles in "The Crown"

Getty Images Prinzessin Diana

Getty Images Prinz William in Schottland, 2021

