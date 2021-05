Christina Milian (39) ist stolze Mama von drei Kindern: Tochter Violet (11) ist ihre Älteste, danach kam Sohnemann Isaiah und vor ein paar Wochen erblickte Nesthäkchen Kenna das Licht der Welt. Ihre beiden Jüngsten bekam die US-amerikanische Sängerin mit ihrem derzeitigen Partner Matt Pokora (35) und ihre Erstgeborene stammt aus ihrer früheren Ehe mit Terius Youngdell Nash alias The-Dream (43). Doch die Elfjährige kommt ganz klar nach ihrer berühmten Mama: Auf einem alten Foto sieht Christina genauso aus wie Violet heute!

Via Instagram veröffentlichte die Musikerin einen putzigen Throwback-Schnappschuss von sich – und würde Christina in der Bildunterschrift nicht aufklären, dass es sich um ein Bild von ihr selbst handelt, könnte man meinen, das Pic zeigt Violet! Ihre Fans sind in den Kommentaren auch ganz aus dem Häuschen: "Wie ist das möglich? Als hättest du dich noch einmal kopiert, als du Violet geboren hast!" und "Violet ist in Wahrheit dein Zwilling, oder? Total Verrückt", schreiben nur zwei Follower.

Christina selbst schien dieser Umstand jedoch nicht aufgefallen zu sein, als sie das Bild heraussuchte – oder zumindest kommentierte sie ihre Ähnlichkeit zu Violet nicht weiter. Stattdessen witzelte sie in der Bildunterschrift: "Dieses Throwback-Foto habe ich lange zurückgehalten... Na los, lacht ruhig! [...] Meine Pausbäckchen waren so pummelig, dass sie jedes Mal fast meine Augen geschlossen haben, wenn ich gelächelt habe."

Instagram / christinamilian Christina Milians Kinder

Instagram / christinamilian Christina Milian, US-amerikanische Sängerin

Instagram / violetmadison Christina Milian und ihre Tochter Violet

