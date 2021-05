Irina Shayks (35) Liebesleben lässt die Gerüchteküche momentan ordentlich brodeln! Noch im April wurde gemunkelt, dass die Laufstegschönheit wieder mit Bradley Cooper (46), ihrem Ex und Vater ihrer Tochter Lea, anbandelt. Kurz darauf sorgte sie mit einem angeblichen Flirt mit Kim Kardashians (40) Noch-Ehemann Kanye West (43) für Schlagzeilen. Und nun ist auch noch ein dritter Promi-Hottie im Gespräch: Irina wurde mit Jason Walsh gesichtet.

Paparazzi lichteten den Schauspieler und das Model jetzt munter plaudernd in den Straßen von Manhattan ab. In einer bunt gestreiften Hose, einem Crop-Top und einer weißen Bluse sah der Victoria's Secret-Engel gleichermaßen lässig wie sexy aus. Jason setzte mit einer kakifarbenen Hose, einem schlichten Shirt, Cap und Sneakern auf einen coolen Alltagslook. Ob die zwei romantisch verbandelt sind, lässt sich anhand der Aufnahmen nicht einschätzen. Irina machte sich laut Daily Mail nach dem Gespräch allerdings allein in einem Uber davon.

Die 35-Jährige wäre nicht die erste Promi-Lady, die Jason datet. 2016 war er mit Schauspielerin Hilary Duff (33) liiert – allerdings nur sehr kurz. Im September machten sie ihre Beziehung offiziell, im Dezember darauf folgte die Trennung. Sie hätten unterschiedliche Vorstellungen gehabt. Seitdem stellte der Personal Trainer den Fans keine neue Partnerin mehr vor.

Getty Images Kanye West bei den Grammys in L.A. im Februar 2015

Getty Images Irina Shayk, Model

Getty Images Hilary Duff und Jason Walsh bei einem Event in West Hollywood, August 2015

