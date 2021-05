Eric Sindermann (32) bringt Roxy Zinger zum Schmunzeln! Obwohl der Berliner bei Ex on the Beach eigentlich um seine Ex-Affäre Tara Tabitha (28) buhlt, ging er auch mit Roxy und Vanja Rasova auf Tuchfühlung. Als er aber erfuhr, dass er für Erstere nur die zweite Wahl sei, reagierte Eric beleidigt: Er sei nämlich immer die erste, zweite und dritte Wahl. Promiflash hat Roxy gefragt, was sie von Erics großem Selbstvertrauen hält!

"Ich finde Erics Selbstvertrauen irgendwie lustig", erzählt Roxy im Interview mit Promiflash. Er selbst sei ja schließlich auch nicht unbedingt gut darin, sich auf eine Dame festzulegen: "Wenn man sieht, wie er in der Villa umhergehüpft ist von Frau zu Frau – wie ein Äffchen – ist es aber schon too much. Will er bei jeder von uns die erste, zweite und dritte Wahl sein?" Daher finde sie die Einstellung des Modedesigners "etwas drüber".

Dennoch darf Eric aufgrund seiner Kussqualitäten offenbar schon ein wenig Selbstvertrauen haben – damit sei Roxy nämlich sehr zufrieden gewesen. "Ich habe nichts daran auszusetzen", schmunzelt die Brünette. Allerdings sei der Umstand, dass Eric an dem Abend nicht nur sie, sondern auch Taras Füße geküsst hatte, "etwas cringe".

TVNow Eric Sindermann und Vanja Rasova, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

TVNOW Roxy und Eric, "Ex on the Beach"-Stars

Instagram / _roxytv_ Roxy Zinger, "Ex on the Beach"-Star

