Ihre Fans hatten sie schon sehnlich vermisst! Am 7. Mai gaben Jessica Paszka (31) und Johannes Haller (33) die Geburt ihrer Tochter Hailey-Su bekannt. Seitdem zog sich die einstige Bachelorette weitestgehend aus den sozialen Medien zurück. Um die Zeit mit ihrem Baby ungestört genießen und sich von der Geburt erholen zu können, postete Jessi nur ab und zu ein Foto – in ihrer Story blieb es ruhig. Jetzt kündigt die stolze Mama allerdings an, dass sie wieder zurück ist!

In ihrer Instagram-Story schreibt Jessi schlicht: "Zurück auf Social Media, das muss gefeiert werden." Die Folge: Auf mehreren Videos ist die Ibiza-Auswanderin gut gelaunt tanzend zu sehen. Danach zeigt sie sich bei einem Spaziergang am Strand. Mit weiteren Einblicken in ihren Alltag, wie ihre Fans es früher von ihr gewohnt waren, lässt sie sich aber wohl doch noch Zeit.

Vor wenigen Tagen meldete sich Jessi bereits mit einem Posting im Netz. Zu einem Schwangerschafts-Throwback-Bild schrieb sie: "Uns geht es gut. Während Papa schon wieder fleißig arbeitet, genießen wir immer noch unsere Knuddelzeit."

Jessica Paszka, Ex-Bachelorette

Johannes Haller und Jessica Paszka, 2021

Jessica Paszka, Influencerin

