Das trifft sie doch unerwartet hart! Paola Maria (27) ist glückliche Mama zweier Söhne und teilt ihren Familienalltag gerne im Web. Dass die beiden Jungs ihr ganzer Stolz sind ist dabei kein Geheimnis. Doch kann die Beauty sich auch noch weiteren Nachwuchs vorstellen? Ein Schwangerschaftstest stellte sie jetzt auf die Probe: Mit diesen Emotionen hatte Paola dabei offenbar nicht gerechnet!

Sie habe sich dazu entschlossen, einen Test zu kaufen, als ihre Periode ausgeblieben war, berichtete die Zweifachmama in ihrer Instagram-Story: "Ich habe den dann auch gemacht – und er war negativ! Und ich hätte nicht gedacht, dass mich das traurig macht." Nun wisse sie nicht genau, wie sie mit diesen Emotionen umgehen solle, schilderte die 27-Jährige ihre Gefühlslage: "Gestern war der Gedanke, ein drittes Kind zu haben, so stark, dass ich so happy darüber war..."

Weitere Kids schließen sie und ihr Partner Sascha Koslowski (34) keineswegs aus, verriet Paola – im Gegenteil: "Sascha und ich hatten vor drei Monaten schon ein langes Gespräch darüber, dass wir uns das durchaus vorstellen könnten." Wegen des negativen Testergebnisses sei sie daher richtig enttäuscht gewesen.

Anzeige

Instagram / paola Paola Maria, Influencerin

Anzeige

Instagram / paola Paola Maria, YouTuberin

Anzeige

Instagram / alexanderkoslowski Paola Maria und Sascha Koslowski mit ihren Kindern Alessandro und Leonardo

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de