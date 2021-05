Wie ist Romina Palm (21) eigentlich privat so? Die Kölnerin ist eine der Finalistinnen der diesjährigen Germany's next Topmodel-Staffel. Schon während der Show hielt sich die Influencerin weitgehend aus Streitigkeiten heraus oder versuchte, zwischen anderen Kandidatinnen zu vermitteln. Doch ist sie privat auch so sanftmütig? Ihr Freund Stefano Zarrella (30), mit dem sie seit über einem Jahr zusammen ist, kennt sie wohl am besten. Deshalb hat Promiflash bei ihm nachgehakt: Was macht Rominas Charakter aus?

"Sie ist einfach das liebe Mädchen von nebenan, das keinem etwas Böses will", schwärmt der Unternehmer jetzt im Gespräch mit Promiflash. Die 21-Jährige sei sehr harmoniebedürftig und hasse Streit. Das spiegelt sich auch in ihrem Verhalten in dem Model-Format wider. "Die will da wirklich in der Sendung einfach ihr Ding durchziehen – und versuchen, die Follower und Heidi positiv zu beeindrucken", erklärt Stefano.

Obwohl bei den zwei Turteltauben Harmonie an erster Stelle steht, fliegen natürlich auch bei ihnen ab und zu mal die Fetzen. Bei Streitigkeiten verhalten sich die beiden jedoch sehr unterschiedlich. "Romina braucht dann kurz eine halbe Stunde oder Stunde, da muss sie in sich gehen, dann ist wieder alles cool. Ich bin eher der Typ, der so was dann sofort klären will", gibt der 30-Jährige offen zu.

Stefano Zarrella, Influencer

Stefano Zarrella und Romina Palm im März 2021

Romina Palm, GNTM-Kandidatin 2021

