Herzogin Kate (39) erstrahlt in Pink – und löst damit ein Versprechen ein! Am Donnerstag traf sich die Frau von Prinz William (38) mit Mila Sneddon. Die Fünfjährige kämpft derzeit gegen ihre Leukämie und hatte schon im August 2020 mit der Duchess of Cambridge telefoniert. Damals hatte das kleine Mädchen berichtet, dass seine Lieblingsfarbe Pink sei und konnte der dreifachen Mutter glatt das Versprechen abluchsen, bei ihrem Treffen ein pinkfarbenes Kleid zu tragen. Nun kam es zu dem Aufeinandertreffen und tatsächlich begeisterte Kate mit ihrem Look!

Wie versprochen trug die 39-Jährige Milas Lieblingsfarbe am Leib. Im luftigen, pinkfarbigen Frühlingskleid erschien Kate im Holyrood Palace in Edinburgh und begegnete dort Mila, die ebenfalls ein Kleid in einem helleren Pink-Ton trug. "Ich will dich ganz fest umarmen", sagte sie laut People zu dem kleinen Mädchen und fand wohl auch Gefallen an deren Robe. "Ich liebe dein Kleid. Kannst du es herumwirbeln?", fragte die Britin.

Dass hinter Kates Outfits oftmals eine Bedeutung steckt, zeigte sie auch erst vor wenigen Tagen. Zusammen mit ihrem Mann William nahm sie in Glasgow einen Termin wahr und trug dabei eine königsblaue Blazer-Rock-Kombination – vermutlich zu Ehren ihrer Schwiegermutter Prinzessin Diana (✝36). Diese trug den gleichen Look vor fast 30 Jahren.

Getty Images Herzogin Kate im Holyrood Palace in Edinburgh, Mai 2021

Getty Images Herzogin Kate mit Mila Sneddon im Holyrood Palace in Edinburgh, Mai 2021

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate im Mai 2021

